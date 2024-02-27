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Через російський обстріл Курахівської громади загинув чоловік, є поранені – прокуратура

Вибухи пошкодили будівлю підприємства та автомобілі
Вибухи пошкодили будівлю підприємства та автомобілі

Російська армія обстріляла Курахівську міську громаду зі ствольної артилерії, повідомляє Донецька обласна прокуратура увечері 27 лютого.

За даними прокуратури, під вогонь потрапило приватне підприємство.

«32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків та двох жінок віком від 55 до 70 років ушпиталили з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переламом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітини», – повідомила прокуратура.

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Один із поранених перебуває у важкому стані. Крім того, вибухи пошкодили будівлю підприємства та автомобілі, додає відомство.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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