Через російський обстріл Курахівської громади загинув чоловік, є поранені – прокуратура

Російська армія обстріляла Курахівську міську громаду зі ствольної артилерії, повідомляє Донецька обласна прокуратура увечері 27 лютого.

За даними прокуратури, під вогонь потрапило приватне підприємство.

«32-річний співробітник через отримані тілесні ушкодження помер дорогою до медичного закладу. Ще трьох чоловіків та двох жінок віком від 55 до 70 років ушпиталили з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переламом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітини», – повідомила прокуратура.

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Один із поранених перебуває у важкому стані. Крім того, вибухи пошкодили будівлю підприємства та автомобілі, додає відомство.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.