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Повітряні сили: вночі 27 лютого вдалося знищити 11 із 13 «шахедів», дві з шести ракет

Знищення російського безпілотника, ілюстративне фото
Знищення російського безпілотника, ілюстративне фото

Російські військові з кількох локацій уночі 27 лютого запустили по території України шість ракет різних типів і 13 ударних безпілотників типу Shahed, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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