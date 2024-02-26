Троє людей поранені через обстріли РФ на Донеччині – влада

Щонайменше троє цивільних жителів були поранені на Донеччині минулої доби через обстріли з боку російських військ, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці 26 лютого.

«Покровський район. Шість разів росіяни обстріляли Курахівську громаду: у Кураховому поранено людину і пошкоджено два приватні будинки, у Гострому пошкоджено багатоповерхівку. Під вогнем Очеретине й околиці Мар’їнської громади. Краматорський район. У Лиманській громаді поранено людину у Закітному, пошкоджено будинок у Зарічному. Ще одна людина поранена у Костянтинівці», – написав Філашкін у телеграмі.

За його словами, в Бахмутському районі у Торецькій громаді пошкоджена 2-поверхівку в Залізному, у Часовоярській громаді пошкоджені шість приватних будинків і промислова споруда.

Загалом, як повідомив голова ОВА, російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.