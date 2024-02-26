Повітряні сили: вночі збили 9 запущених Росією дронів і три ракети

Російські війська в ніч на 26 лютого атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» (з окупованого Криму), двома ЗКР С-300 (із Бєлгородської області РФ), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П (із окупованої території Запорізької області) й 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed (із Курської області РФ), повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 і дев’ять «Шахедів» у межах Харківської й Дніпропетровської областей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.