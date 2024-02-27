У Херсоні через нічний обстріл постраждала 66-річна жінка – влада

У Херсоні в ніч на 27 лютого внаслідок російських обстрілів була поранена 66-річна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У власній квартирі постраждала жінка, 66 років. «Швидка» забрала її до лікарні з вибуховою травмою і пораненням шиї. Медики оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, вночі російські війська «нещадно гатили» по Шуменському мікрорайону і центральній частині Херсона, під удар потрапили багатоквартирні будинки й адміністративне приміщення.

Раніше сьогодні Прокудін повідомляв, що минулої доби через російські обстріли в Херсонській області були поранені троє людей.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.