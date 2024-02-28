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Через російський обстріл Нікополя загинула людина – Лисак

Наслідки російського обстрілу Нікополя, 28 листопада 2023 року
Наслідки російського обстрілу Нікополя, 28 листопада 2023 року

Через російський обстріл Нікополя загинула людина, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю. Трагедія сталася по обіді. Наслідки атаки уточнюємо», – написав він у телеграмі

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Як правило, місто атакують з артилерії та дронами-камікадзе.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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