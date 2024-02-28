Через російський обстріл Нікополя загинула людина – Лисак

Через російський обстріл Нікополя загинула людина, повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«61-річна жінка. Її убили росіяни, вгативши з арти по Нікополю. Трагедія сталася по обіді. Наслідки атаки уточнюємо», – написав він у телеграмі

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Як правило, місто атакують з артилерії та дронами-камікадзе.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.