Обстріли Росії: на Сумщині протягом дня зафіксували понад 200 вибухів

Російські війська 42 рази обстріляли прикордонні території Сумщини, повідомила обласна військова адміністрація увечері 28 лютого.

«Зафіксовано 204 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади», – йдеться в зведенні.

Поміж іншого, російська армія обстріляла прикордонні райони області з мінометів, артилерії, танків, авіації, а також задавала ударів FPV-дронами.

Наприклад, у Новослободівській громаді зафіксували обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. На Великописарівську громаду російські війська скинули 19 мін та запустили FPV-дрон.

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Про постраждалих цивільних та руйнування обласна влада не повідомляє.

Через російські обстріли Сумщини протягом доби 27 лютого загинули двоє людей, ще восьмери були поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У Державній прикордонній службі також наголошували, що Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.