З двох прифронтових громад Донеччини евакуювали 73 дитини – учасник евакзагону «Білий янгол»

На Донеччині з Очеретинської і Мар’їнських громад оперативно евакуювали 73 дитини. Про це в ефірі Радіо Свобода інспектор відділу комунікацій Національної поліції в Донецькій області та учасник евакуаційного загону «Білий янгол» Павло Дяченко.

«Евакуація проходила дуже плідно, у тісній взаємодії з надзвичайними. Всі процеси були скеровані спільно з військовими адміністраціями, і таким чином за досить невеличкий термін нам вдалося евакуювати 73 дитини», – розповів він в ефірі програми Свобода.Live.

Дяченко зауважив, що у Очеретинській і Мар’їнській громадах провели п'ятий етап (примусовий) евакуації.

«Всі діти, які були у нас наявні, всі родини виїхали: хто виїжджав сам, хто виїжджав вже за допомогою наших поліцейських екіпажів «Білий янгол», – додав Дяченко.

29 січня на Донеччині оголосили примусову евакуацію людей із сіл Мар’їнської та Очеретинської громад. Місцева влада обіцяла, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.