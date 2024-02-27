Троє поранених і руйнування – влада про обстріли РФ на Донеччині

Троє цивільних жителів були поранені у Мар’їнській громаді на Донеччині. Також в області через обстріли з боку російських військ пошкоджені десятки будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці 27 лютого.

«У Мар’їнській громаді поранені три людини: у Красногорівці, Романівці й Костянтинівці. В Очеретинській громаді у Новоселівці Першій один будинок зруйновано, ще один пошкоджено», – йдеться у повідомленні.

Також, за словами Філашкіна, три будинки пошкоджені у Краматорському районі та понад десять у Бахмутському.

«У Торецьку КАБами пошкоджено десять будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені багатоповерхівка і два приватні будинки. Під вогнем Сіверськ та околиці Соледарської громади», – повідомили в ОВА.

За даними влади, за добу війська РФ десять разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 245 осіб, у тому числі 63 дитини.

Напередодні Філашкін повідомляв, що також троє цивільних жителів були поранені на Донеччині 25 лютого.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.