У ГУР підтвердили пошкодження залізничного мосту в Росії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвку в Самарській області Росії.

«4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. Залізнична гілка використовувалася державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «Полімєр» у місті Чапаєвськ Самарської області», – йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста, «його використання тривалий час буде неможливим».

Раніше про те, що в Самарській області Росії, ймовірно, внаслідок вибуху пошкоджений залізничний міст через річку Чапаєвку – на перегоні Звєзда – Чапаєвськ, повідомляли російські телеграм-канали, місцеві ЗМІ і державне агентство новин «РИА Новости».

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Телеграм-канал «112» зазначав, що пошкоджені металоконструкції й огородження мосту, бетонна опора, ймовірно, пошкоджень не зазнала. Постраждалих, за повідомленнями, немає. Рух поїздів тимчасово припинений.

У листопаді 2023 року розвідка Великої Британії заявляла, що диверсії на залізниці продовжують бути серйозною проблемою для російської влади в той час, як військове матеріально-технічне забезпечення Росії, включаючи забезпечення війни в Україні, як і раніше, залежить від 33 000 км залізничних шляхів країни.

Тоді ж підрахунки російського видання видання «Медіазона» засвідчили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в РФ відкрили близько 150 справ про диверсії на залізницях. За пів року кількість обвинувачених зросла вдвічі. Особливо швидко кількість справ почала зростати після включення до кримінального кодексу РФ нових статей. Максимальне покарання за ними – довічне позбавлення волі. Третина обвинувачених – неповнолітні, писало видання.