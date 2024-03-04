У Самарській області РФ внаслідок вибуху пошкоджений залізничний міст – ЗМІ

У Самарській області Росії, ймовірно, внаслідок вибуху пошкоджений залізничний міст через річку Чапаєвку – на перегоні Звєзда – Чапаєвськ, повідомляють російські телеграм-канали, місцеві ЗМІ і державне агентство новин «РИА Новости».

Телеграм-канал «112» зазначає, що пошкоджені металоконструкції й огородження мосту, бетонна опора, ймовірно, пошкоджень не зазнала. Постраждалих, за повідомленнями, немає. Рух поїздів тимчасово припинений.

Самарський сайт 63.ru із посиланням на очевидців повідомляє, що на місці працюють представники Росгвардії і сапери.

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У листопаді 2023 року розвідка Великої Британії заявляла, що диверсії на залізниці продовжують бути серйозною проблемою для російської влади в той час, як військове матеріально-технічне забезпечення Росії, включаючи забезпечення війни в Україні, як і раніше, залежить від 33 000 км залізничних шляхів країни.

Тоді ж підрахунки російського видання видання «Медіазона» засвідчили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в РФ відкрили близько 150 справ про диверсії на залізницях. За пів року кількість обвинувачених зросла вдвічі. Особливо швидко кількість справ почала зростати після включення до кримінального кодексу РФ нових статей. Максимальне покарання за ними – довічне позбавлення волі. Третина обвинувачених – неповнолітні, писало видання.