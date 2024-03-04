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Генштаб ЗСУ: втрати армії Росії у війні сягнули майже 418 тисяч осіб

Знищений Силами оборони України танк армії РФ. Харківщина, 22 лютого 2023 року
Знищений Силами оборони України танк армії РФ. Харківщина, 22 лютого 2023 року

Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 417 950 своїх військових, зокрема 1150 – за останню добу – такі дані станом на ранок 4 березня наводить Генеральний штаб Збройних сил України.

Щодо втрат російської техніки, то в Генштабі заявили про такі:

  • танки ‒ 6648(+8 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 12660 (+21)
  • артилерійські системи – 10210 (+22)
  • РСЗВ – 1004 (+1)
  • засоби ППО ‒ 698 (+2)
  • літаки – 347
  • гелікоптери – 325
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2)
  • крилаті ракети ‒ 1916 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 25
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 13374 (+42)
  • спеціальна техніка ‒ 1621 (+1).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.

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