Генштаб ЗСУ: втрати армії Росії у війні сягнули майже 418 тисяч осіб

Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 417 950 своїх військових, зокрема 1150 – за останню добу – такі дані станом на ранок 4 березня наводить Генеральний штаб Збройних сил України.
Щодо втрат російської техніки, то в Генштабі заявили про такі:
- танки ‒ 6648(+8 – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 12660 (+21)
- артилерійські системи – 10210 (+22)
- РСЗВ – 1004 (+1)
- засоби ППО ‒ 698 (+2)
- літаки – 347
- гелікоптери – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2)
- крилаті ракети ‒ 1916 (+1)
- кораблі /катери ‒ 25
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 13374 (+42)
- спеціальна техніка ‒ 1621 (+1).
Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.
Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.
24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.
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