Генштаб ЗСУ: втрати армії Росії у війні сягнули майже 418 тисяч осіб

Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 417 950 своїх військових, зокрема 1150 – за останню добу – такі дані станом на ранок 4 березня наводить Генеральний штаб Збройних сил України.

Щодо втрат російської техніки, то в Генштабі заявили про такі:

танки ‒ 6648(+8 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 12660 (+21)

артилерійські системи – 10210 (+22)

РСЗВ – 1004 (+1)

засоби ППО ‒ 698 (+2)

літаки – 347

гелікоптери – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2)

крилаті ракети ‒ 1916 (+1)

кораблі /катери ‒ 25

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 13374 (+42)

спеціальна техніка ‒ 1621 (+1).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.