Розвідка Британії: середньодобові втрати армії РФ у лютому «найбільші» від початку повномасштабної війни

У лютому 2024 року середньодобові втрати російських військ в Україні були «найбільшими» від початку повномасштабної війни, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

За даними розвідки, у лютому втрати військ РФ у середньому становили 983 особи за добу.

«Це майже напевно відображає готовність Росії вести масовану війну на виснаження», – зазначають британські розвідники.

За їхніми даними, «на сьогодні Росія, ймовірно, втратила на війні понад 355 тисяч військовослужбовців убитими і пораненими».

«Хоча це і велика ціна з погляду людських життів, це посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту», – йдеться у звіті.

Редакція Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежинх джерел.

Водночас за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 3 березня Росія вже втратила на війні проти України близько 416 800 особового складу, зокрема 1 160 військових – за останню добу.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.

Перед цим Зеленський в інтерв’ю американському каналу Fox News заявляв, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.