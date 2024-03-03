Клименко: в Одесі загинули 5 дітей і 7 дорослих, пошуки на місці трагедії завершені

Жертвами російської атаки, здійсненої 2 березня, стали 12 людей, серед яких пʼятеро дітей і семеро дорослих, повідомив увечері 3 березня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, заявивши про завершення пошуково-рятувальної операції у зруйнованому підʼїзді багатоповерхівки.

«Рятувальники декілька хвилин тому завершили деблокування тіла дитини - дівчинки 2016 року народження. Найменшій жертві цього терористичного удару, хлопчику Тимофію, було усього чотири місяці», – нагадав міністр.

Увечері 3 березня з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла двох дітей – 10-річного Сергія та його восьмирічної сестри Злати. Удень президент України Володимир Зеленський назвав імена трьох загиблих дітей, тіла яких рятувальники вивільнили раніше, – Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці.

Також міністр внутрішніх справ проінформував про завершення пошуків у місті Курахове на Донеччині, де внаслідок падіння російської авіабомби були поранені 16 людей, серед яких і двоє дітей, 2006 і 2009 років народження.

2 березня Повітряні сили повідомили про атаку російських безпілотників на Одещину та Миколаївщину. За даними рятувальників, внаслідок нічної атаки дронів по Одесі зруйновані 18 квартир дев’ятиповерхівки.

В Одесі та області 3 березня оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної атаки дронів на місто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.