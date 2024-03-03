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В Одесі померла жінка, поранена внаслідок атаки 23 лютого – влада

Рятувальники працюють на місці російського удару в Одесі, ілюстративне фото
Рятувальники працюють на місці російського удару в Одесі, ілюстративне фото

У лікарні в Одесі померла жінка, яка постраждала під час атаки 23 лютого, повідомив 3 березня голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Весь період перебування у медичному закладі стан пораненої залишався вкрай тяжким – критичним, вона перебувала в блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе… Одеситці був 61 рік», – написав очільник ОВА.

23 лютого російські війська атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа у житловому будинку. Трьох поранених доправили до лікарні, одна людина загинула під час атаки, тіло було знайдене під завалами.

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