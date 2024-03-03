В Одесі померла жінка, поранена внаслідок атаки 23 лютого – влада

У лікарні в Одесі померла жінка, яка постраждала під час атаки 23 лютого, повідомив 3 березня голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Весь період перебування у медичному закладі стан пораненої залишався вкрай тяжким – критичним, вона перебувала в блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе… Одеситці був 61 рік», – написав очільник ОВА.

23 лютого російські війська атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа у житловому будинку. Трьох поранених доправили до лікарні, одна людина загинула під час атаки, тіло було знайдене під завалами.