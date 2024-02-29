Генштаб: російські війська 11 разів протягом дня намагалися прорвати оборону ЗСУ на Лиманському напрямку

Протягом поточної доби на лінії фронту відбулося 73 бойових зіткнення, заявив Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 29 лютого.

За даними штабу, на північних напрямках оперативна обстановка суттєво не змінювалася. Ознак формування наступальних угруповань Росії там не фіксували, білоруські підрозділи виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Протягом дня Сили оборони відбили:

дві російські атаки на свої позиції на Куп’янському напрямку, біля Петропавлівка і Табаївка

11 спроб прорвати оборону за підтримки авіації РФ на Лиманському напрямку: поблизу Тернів, Ямполівки та Білогорівки

дві атаки в напрямку Бахмута, біля Іванівського та Кліщіївки

22 атаки на Авдіївському напрямку, поблизу Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського, Невельського

22 напади російських військ біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку

атаку Росії поблизу Роботиного на Запоріжжі

«В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса», на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено чотири спроби штурму позицій наших військ», – повідомляє командування.

Генштаб звітує про удари української авіації по 10 місцях скупчення російського особового складу та ракетні удари по семи російських військових цілях.

Раніше 29 лютого командування Повітряних сил повідомило про збиття трьох російських винищувачів Су-34, в тому числі на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 29 лютого повідомив про роботу на Авдіївському та Курахівському напрямках, назвавши серед головних задач у цьому районі «утримати займані позиції і відновити положення там, де ми відійшли».