«Буде більше артилерії та більше спільного виробництва» – Зеленський про результати останніх візитів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками його останніх візитів є нові оборонні домовленості.

«Кілька підсумків щодо візитів. Головне – є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Я дякую всім партнерам, які допомагають так, як потрібно. І вчасно, без затримок», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський нагадав, що провели вже другий саміт «Україна – Південно-Східна Європа».

«Були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії і Герцеговини, Сербії. Усі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але можу сказати: вдалося досягти саме того, на що ми й розраховували», – сказав він, додавши, що усі учасники саміту візьмуть участь у Глобальному саміті миру – першому саміті щодо Формули миру на рівні лідерів.

27 лютого Зеленський перебував з візитом в Саудівській Аравії, де зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

28 лютого український президент взяв участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа», який проходив у Тирані (Албанія). Зеленський провів там низку зустрічей.



