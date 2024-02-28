Президент України і голова уряду Боснії і Герцеговини обговорили співпрацю в обороні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряною Крішто – про це повідомив Офіс президента 28 лютого. Зустріч відбулася в рамках саміту Україна – Південно-Східна Європа в столиці Албанії Тирані.

Зокрема, Зеленський «подякував Боснії і Герцеговині за політичну підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії», цитує пресслужба. Також політики обговорили співпрацю України та Боснії і Герцеговини на шляху до набуття членства в Європейському союзі.

«Володимир Зеленський і Боряна Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Глава держави поінформував співрозмовницю про оборонні потреби України, зокрема в артилерії та засобах ППО», – йдеться в повідомленні.

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Кришто оприлюднила фото зустрічі, висловивши підтримку територіальної цілісності України з боку свого уряду.

«Боснія і Герцеговина готова брати участь в усіх ініціативах для промоції мирного вирішення конфліктів та побудови довіри між сторонами», – прокоментувала вона.

Володимир Зеленський проводить низку двосторонніх зустрічей у рамках саміту Україна – Південно-Східна Європа в Тирані 28 лютого. Зокрема, раніше він повідомляв про зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду.