Голову боснійської Республіки Сербської Додіка зустріли в Чорногорії акціями протесту

Проросійський глава Республіки Сербської у складі Боснії та Герцеговини Мілорад Додік 27 лютого відвідав Чорногорію – там його зустрічали сотні протестувальників, які висловили йому своє невдоволення. Про це повідомила Балканська служба Радіо Свобода.

Додік, який минулого тижня зустрічався з Володимиром Путіним у російській республіці Татарстан, прибув у вівторок до Підгориці для зустрічі зі спікером парламенту Чорногорії Андрією Мандичем.

Учасники акції біля будівлі парламенту проти зустрічі Мандича з Додіком тримали транпаранти, серед яких були помітні й написи «Посланцям Путіна в’їзд заборонено» та «Ми мусимо сказати НІ Мандичу та Додіку».

Заходячи до будівлі, Додік привітав натовп салютом із трьох пальців, поширеним серед про-демократичних рухів як символ опозиції до авторитаризму. Протестувальники відповіли освистуванням та вигуками «фашист».

Мандич, який є одним із лідерів проросійської коаліції «Демократичний фронт» разом із двома іншими партіями назвав великою честю приймати Додіка. За його словами, його «Нова сербська демократія» та «Альянс незалежних соціал-демократів» Додіка є сестринськими партіями.

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«Це в першу чергу сербські партії – сербський народ (Республіки Сербської – ред.) підтримує їх, а народ Чорногорії підтримує нас», – заявив він.

Спікер парламенту країни сказав, що обговорить із Додіком запропоновану угоду про співпрацю у сферах бізнесу, спорту, освіти та культури відповідно до Дейтонських угод. Мандіч заявив на пресконференції, що попередній уряд відхилив цю ініціативу.

Опозиційні партії різко відреагували на візит Додіка. Проєвропейська Демократична партія соціалістів (DPS) заявила, що він прибув із «завданням передати послання Путіна його союзникам у Чорногорії».

Абаз Діздаревич, депутат парламенту від DPS, заявив, що візит Додіка до Чорногорії після його поїздок до Росії, Білорусі та Сербії підтверджує, що чорногорські чиновники обманюють міжнародних партнерів щодо свої планів із євроінтеграції.

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У жовтні парламент Чорногорії призначив новий уряд на чолі з Мілойком Спаїчем, який складається з проєвропейських і просербсько-російських партій. Очікується, що він очолить країну в її прагненні вступити до Європейського Союзу.

Мілорад Додік, який перебуває під санкціями з боку США та Великої Британії за недотримання ним Дейтонських угод та порушення суверенітету Боснії і Герцеговини, 21 лютого провів свою четверту зустріч у Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Додік, поміж іншого, говорив Путіну, що Республіка Сербська відмовляється приєднуватися до західних санкцій проти Росії та протидіє прагненням Боснії вступити в НАТО.