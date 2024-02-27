Міноборони Південної Кореї: КНДР передала Росії близько 6,7 тисяч контейнерів із боєприпасами

Деякі збройні заводи Північної Кореї працюють «на повну потужність» для постачання Росії боєприпасів – про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік, передає державне новинне агентство Yonhap.

За його словами, КНДР постачає Росії снаряди в обмін на продовольство та інші предмети першої необхідності.

«Хоча збройні заводи Північної Кореї працюють на 30 відсотків через нестачу сировини та електроенергії, деякі фабрики працюють на повну потужність, основному виробляючи зброю та снаряди для Росії», — сказав Шін під час зустрічі з журналістами.

За оцінкою урядовця, Північна Корея відправила до Росії близько 6 700 контейнерів після саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським лідером Володимиром Путіним у вересні 2023 року. Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів снарядів калібру 152 міліметри або 500 тисяч 122-міліметрових снарядів.

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Міністр припустив, що найбільшу частку товарів, які Пхеньян отримує натомість, становлять харчі, що стабілізувало ціни на їжу в Північній Кореї. Він також додав, що Москва могла надати Пхеньяну технологію, пов’язану з супутниками. Минулого листопада КНДР вивела на орбіту свій перший супутник-розвідник і пообіцяла запустити ще три цього року.

Якщо залежність РФ від боєприпасів і зброї Північної Кореї зростатиме, Шін передбачив, що обсяг військової технологічної допомоги Росії, ймовірно, також розшириться в майбутньому.

Після російського вторгнення в Україну Москва почала закуповувати у КНДР боєприпаси та озброєння, повідомляють розвідки західних країн. Уламки північнокорейської ракети знайшли на території України, снаряди корейського виробництва неодноразово потрапляли на відео російських військових. Пхеньян постачання заперечує.