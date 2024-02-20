Путін подарував Кім Чен Ину лімузин

Президент Росії Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину лімузин Aurus. Таким чином, він міг порушити санкції Ради безпеки ООН проти Північної Кореї, запроваджені за розробку військової ядерної програми. Москва сама голосувала за ці санкції.



Про подарунок Путіна Кім Чен Ину 20 лютого повідомило північнокорейське державне агентство KCNA. За його даними, подарунок отримали 18 лютого.

Речник Путіна Дмитро Пєсков 20 лютого, коментуючи новину російським державним агентствам, повідомив, що йдеться про лімузин Aurus. Розкішні автомобілі включені до списку заборонених для експорту до КНДР товарів.



У резолюції, схваленій у грудні 2016 року, йдеться, що всі держави-члени повинні вжити заходів для запобігання прямому чи непрямому постачанню, продажу чи передачі КНДР таких товарів зі своєї території або своїми громадянами. Текст було схвалено одноголосним голосуванням членів Ради безпеки, Москва могла утриматися чи ветувати рішення.

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Пєсков можливе порушення санкцій не коментував. У Південній Кореї отримання автомобіля представниками КНДР назвали «нахабною заявою про порушення санкцій».

«Росія також має усвідомлювати свою відповідальність постійного члена Ради безпеки ООН і припинити дії, що підривають міжнародні норми», – цитує агентство Yonhap неназваного представникам міністерства об'єднання Кореї.



Кім Чен Ин зазвичай користується автомобілями Mercedes-Maybach. У його автопарку під час публічних заходів фотографували Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard, Mercedes Maybach S62 та Mercedes-Benz Maybach S650.

Після російського вторгнення в Україну Москва почала закуповувати у КНДР боєприпаси та озброєння, повідомляють розвідки західних країн. Уламки північнокорейської ракети знайшли на території України, снаряди корейського виробництва неодноразово потрапляли на відео російських військових. Пхеньян постачання заперечує.