Парламент Сербії зібрався на перше засідання, опозиція відмовилася складати присягу з владною партією

Члени опозиції в Національних зборах Сербії 6 лютого залишили перше після виборів засідання парламенту, відмовившись скласти присягу разом із Сербською прогресивною партією (SNS), яку вони звинувачують у фальсифікації голосування.

Представники коаліції «Сербія проти насильства» свистіли в свистки і розмахували банерами з написами «Фальсифікація виборів» і «Ви вкрали вибори», перш вийти і скласти присягу в фойє біля головної зали парламенту, заявивши, що вони не хочуть складати присягу з політиками, які отримали свої мандати шляхом «крадіжки виборів».

Коаліція оскаржила національні й муніципальні вибори, що відбулися в Сербії 17 грудня, і вимагала їх скасування, стверджуючи під час низки вуличних протестів і голодувань, що владна партія вдалася до фальсифікації виборів.

SNS відкинула ці заяви, а 12 січня Виборча комісія країни відхилила всі заперечення опозиції, коли оголосила остаточні результати, за якими SNS президента Александра Вучича набрала 47 відсотків голосів, тоді як коаліція «Сербія проти насильства» – майже 24 відсотки.

Перше засідання нової Національної асамблеї 6 лютого тривало лише близько 30 хвилин, що дало достатньо часу лише для підтвердження мандатів і складання присяги.

Члени SNS вивісили великий банер із засудженням дій опозиції.

Засідання відбулося за два дні до обговорення і голосування в Європейському парламенті щодо виборів у Сербії, що викликало ще більше критики з боку коаліції «Сербія проти насильства», яка вимагала проведення першого засідання після голосування й обговорення в Європейському парламенті 8 лютого.

Міжнародні моніторингові організації, включно з Організацією з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), заявили про порушення на виборах 17 грудня. SNS і керівництво держави ці звинувачення заперечують.

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ оголосило 18 грудня, що вибори в Сербії були відзначені порушеннями, серед яких – нецільове використання державних коштів, домінування Вучича в ЗМІ і негативна агітація. Вучич і його союзники відкидають ці звинувачення.