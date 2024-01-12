Сербська опозиційна партія подала скаргу, заявивши про фальсифікацію виборів

Сербська опозиційна партія 12 січня офіційно подала скаргу на ймовірні фальсифікації з боку владної партії президента Александра Вучича під час парламентських і місцевих виборів, що відбулися в Сербії минулого місяця.

«Сьогодні ми починаємо судову боротьбу», – сказав Міодраг Гаврилович, сербський депутат і віцепрезидент Демократичної партії, яка є частиною опозиційної коаліції «Сербія проти насильства» (SPN), що звинувачує владну Сербську прогресивну партію (SNS) у «крадіжці виборів» і закликає до нового голосування.

Сербська прогресивна партія Вучича, за даними виборчої комісії, отримала більшість у парламенті і перемогу з незначним відривом на муніципальних виборах у Белграді.

SPN вимагала від Європейського союзу провести міжнародне незалежне розслідування після того, як представники кількох глобальних спостережних організацій повідомили про численні порушення, включаючи випадки підкупу виборців і вкидання бюлетенів.

Спостерігачі за місцевими виборами також стверджували, що виборці з усієї Сербії і сусідніх країн були зареєстровані і привезені автобусами для голосування в Белграді.

Проти міжнародного розслідування виступив президент Вучич.

Вучич, який посилив контроль над балканською країною з моменту приходу його партії до влади в 2012 році, назвав ці вибори «найчистішими і найчеснішими» за всю історію.