У Белграді тисячі людей вийшли на протест після того, як виборча комісія Сербії відхилила вимоги опозиції

Тисячі демонстрантів зібралися в центрі Белграда 30 грудня, щоб закликати до відкриття списків виборців й інших заходів по боротьбі з фальсифікаціями на тлі протестів через національні, регіональні й муніципальні вибори цього місяця, на яких про перемогу заявила владна партія президента Александра Вучича.

Демонстрація студентів і активістів поза формальною політичною опозицією, яка обіцяла оскаржити проведення виборів, є останньою з майже двотижневих громадських протестів після голосування 17 грудня.

Організатор – громадський рух «ПроГлас», який перед виборами запустив ініціативу, підписану вже майже 200 тисячами громадян. Ця ініціатива вимагає проведення парламентських і місцевих виборів у Сербії протягом шести місяців «після процесу принципової зміни виборчих умов».

«ПроГлас» стверджує, що виборче волевиявлення громадян було «зраджене».

Днем раніше національна виборча комісія Сербії відхилила вимогу об’єднаного опозиційного альянсу «Сербія проти насильства» скасувати результати голосування, посилавшись на технічну деталь. Заступник президента комісії Марко Янкович сказав, що оскарження загальнонаціональних результатів відхилили, оскільки скаргу подав партійний список опозиційного альянсу в Белграді до міської виборчої комісії, яка потім передала його до виборчої комісії країни.

Це рішення було ухвалене після того, як у центрі Белграда напередодні сьогоднішньої демонстрації, студенти розпочали блокування руху транспорту.

Вучич оголосив про переконливу перемогу майже на всіх рівнях парламентських і місцевих виборів, що також спровокувало декілька голодувань лідерів опозиції, які вимагали нового голосування і міжнародного розслідування.

Міжнародні спостерігачі ОБСЄ назвали виборчий процес несправедливим і навели докази ввезення нерезидентів на автобусах, щоб підвищити підтримку владної Сербської прогресивної партії (SNS), особливо в Белграді.

Вучич, який посилив контроль над балканською країною з моменту приходу його партії до влади в 2012 році, назвав ці вибори «найчистішими і найчеснішими» за всю історію.