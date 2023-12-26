У Сербії девʼятий день тривав протест опозиції

Кількасот людей 26 грудня зібралися в столиці Сербії Белграді на чергову акцію протесту, організовану опозицією з вимогою скасувати вибори, які відбулися на початку цього місяця.

Коаліція «Сербія проти насильства» виводить своїх прихильників на вулиці Белграда вже девʼятий день – після парламентських і місцевих виборів 17 грудня. За результатами цього голосування владна Сербська прогресивна партія президента Александара Вучича оголосила про перемогу на всіх рівнях.

Коаліція «Сербія проти насильства» звинувачує владу у фальсифікації виборів, що партія та керівництво держави заперечують. «Ми не визнаємо крадіжку, і виборча воля громадян буде захищена», – заявив під час протесту 26 грудня Володимир Обрадович, кандидат від коаліції «Сербія проти насильства» на посаду мера Белграда.

Одна з лідерок головної опозиційної партії Сербії Марініка Тепіч пообіцяла продовжити голодування, розпочате на знак протесту проти фальсифікації виборів.

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Опозиційні групи, очолювані проєвропейською коаліцією «Сербія проти насильства», стверджували, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) президента-популіста Александра Вучича залучила етнічних сербів з Боснії та Герцеговини та інших колишніх югославських республік для голосування в Белграді на виборах до парламенту та місцевих органів влади, тим самим забезпечивши перемогу SNS.

Західні спостерігачі, в тому числі ОБСЄ, також критикували контроль правлячої партії над медіа та тактику залякування протягом усієї кампанії до дня виборів.

Вучич і його уряд заперечують звинувачення в порушеннях правил голосування і заявляють, що вибори пройшли в демократичних умовах.