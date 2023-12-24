Белград: протестувальники намагалися потрапити до міської асамблеї, поліція застосувала сльозогінний газ

У столиці Сербії триває протест опозиції через результати парламентських виборів. Як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, деякі демонстранти намагалися увійти до будівлі Асамблеї Белграда пізно ввечері 24 грудня.

Повідомляється, що поліцейські перебували всередині будівлі органу законодавчої влади міста, стримуючи протестувальників. У будівлі були розбиті вікна. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

Учасники акції несли транспаранти та прапори Сербії та Європейського Союзу, свистіли в свистки та неодноразово вигукували «злодії, злодії». Раніше опозиціонери зі списку «Сербія проти насильства» заявили, що хотіли увійти до будівлі асамблеї, щоб звернутися до людей з балкона на місці.

Акція протесту почалася перед штаб-квартирою Республіканської виборчої комісії (РВК), де тисячі громадян відгукнулися на заклики опозиційної коаліції.

Водночас президент країни Александар Вучич сказав, що новообраний парламент під контролем правлячої партії SNS буде створений у січні 2024 року, а формування уряду очікується наприкінці лютого.

Він додав, не уточнюючи подробиць, що не очікує, що Ана Брнабіч залишиться прем’єр-міністеркою у наступному уряді. Водночас, за його словами, вона буде виконувати «важливі функції в майбутньому».

Прокуратура Сербії 23 грудня повідомила, що почала розслідування звинувачень у фальсифікаціях під час виборів. Перед цим вона заявила, що отримала повідомлення про можливі порушення, в тому числі підкуп голосів і фальсифікацію бюлетенів і підписів.

При цьому представники виборчої комісії 24 грудня, після перевірки списків виборців, назвали неправдивими твердження про участь у голосуванні виборців, які не мали права голосу.

У ніч виборів Белградська виборча комісія повідомила, що список SNS набрав 39,3 відсотка голосів (49 мандатів) на виборах у Белграді, а список опозиційної партії «Сербія проти насильства» набрав 34,3 відсотка (42 мандати).

За підсумками голосування до загальнонаціонального парламенту офіційні особи заявили, що, виходячи з повних, але не завірених наразі результатів, SNS отримала близько 46 відсотків голосів, а «Сербія проти насильства» – 23,5 відсотка.

Посадовці заявили, що остаточні результати як парламентських, так і місцевих виборів у Белграді все ще очікуються, і для їх визначення можуть знадобитися місяці, враховуючи, що деякі подані заперечення можуть призвести до повторення виборів на окремих дільницях.

У Сербії 17 грудня проходили позачергові парламентські й муніципальні вибори, які розглядають як референдум щодо правління Вучича. Згодом опозиція та міжнародні спостерігачі заявили про порушення. Правляча партія, однак, відкинула критику, заявивши, що вибори були вільними та чесними.