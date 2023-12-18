У Белграді опозиція вийшла на протести проти результатів парламентських виборів

У Белграді в понеділок увечері розпочався мітинг із вимогою скасувати підсумки парламентських виборів, на яких перемогла правляча «Сербська прогресивна партія» (СПП) президента Александра Вучича. Як пише Балканська служба Радіо Свобода, представники опозиційного блоку «Сербія проти насильства» звернулися до Виборчої комісії з вимогою анулювати результати виборів. Вони стверджують, що перемога СПП стала наслідком фальсифікацій.

Перед будинком виборчкому у центрі Белграда зібралися тисячі прихильників опозиційного блоку. Двоє представників «Сербії проти насильства» заявили про початок голодування, яке триватиме доти, доки їхні вимоги не будуть виконані.

Демонстранти закидали будівлю виборчої комісії яйцями, помідорами та туалетним папером.

Представники «Сербії проти насильства» заявляють, що вибори у Белграді пройшли з численними порушеннями та що їх результати не відображають виборчу волю громадян.

«З огляду на те, що понад 40 тисяч осіб без легального проживання були організовано доставлені до Белграда для підтримки списку СПП, що кардинально змінило електоральну волю громадян Белграда, ми вимагаємо скасування виборів», – заявили в опозиційній коаліції.

«Сербська прогресивна партія» відкинула звинувачення у порушеннях під час виборів.

За попередніми результатами голосування, список «Сербської прогресивної партії» набрав 39,3 відсотка голосів (49 мандатів), «Сербії проти насильства» – 34,3 відсотка (42 мандати).

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що «Сербська прогресивна партія» перемогла на виборах і що у результатах завжди сумніваються «ті, хто програє».

Попередньо, до парламенту пройдуть п’ять партійних коаліцій, яким вдалося подолати прохідний бар’єр у 3 відсотки голосів виборців. Серед них Соціалістична партія Сербії (6 мандатів), ультраправа «Національно-демократична альтернатива» (7 мандатів) та проросійський блок «Ми – голос народу» (6 мандатів).

Вучич розпустив 250-місну Національну асамблею країни 1 листопада на тлі тиску після двох масових розстрілів у травні. Стрілянина, в результаті якої загинули 19 людей, викликала протести і заклики до Вучича й інших лідерів піти у відставку.