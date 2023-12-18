Сербія: проєвропейська коаліція заперечує результати виборів у Белграді

У Сербії лідер проєвропейської коаліції «Сербія проти насильства» заявив, що його група «не може… погодитися з результатами» голосування в Белграді, де виборці 17 грудня мали обрати нову міську асамблею, до якої входить 110 членів, і менші установчі ради.

17 грудня в Сербії відбулися позачергові парламентські вибори, на яких невдовзі після закриття виборчих дільниць заявила про перемогу владна Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александра Вучича.

Як очікують, виборча комісія має оголосили попередні результати голосування ввечері 18 грудня.

Мирослав Алексич із «Сербії проти насильства» пізно ввечері 17 грудня закликав анулювати результати голосування в столиці, Белграді, звинувативши SNS у «залученні людей ззовні» для голосування.

«Людей, які не з Белграда, привозили голосувати до Белграда», – сказав Алексич, додавши, що «було видано 40 000 посвідчень особи, щоб люди прийшли і проголосували разом із жителями Белграда».

Коли офіційний підрахунок голосів розпочався після закриття виборчих дільниць, заступниця голови SNS і прем’єр-міністерка Ана Брнабич заявила, що, за опитуваннями партії, SNS набрала 47,1 відсотка голосів на парламентських виборах, «Сербія проти насильства» – 23 відсотки, а Соціалістична партія Сербії (SPS) – 6,7 відсотка.

Водночас неурядовий Центр вільних виборів і демократії (CeSID), створений у 1997 році, і агентство Ipsos заявили, що їхні дані показують, що SNS набрала 38,4 відсотка голосів, а основна опозиційна коаліція отримала 35,1 відсотка.

Незалежний Центр досліджень, прозорості й підзвітності (CRTA) 17 грудня заявив, що бачив ознаки того, що виборців привезли з Боснії і Герцеговини й інших колишніх югославських республік.

Міністр закордонних справ Івіца Дачич, голова SPS, привітав SNS із результатами виборів і пообіцяв, що його партія продовжуватиме співпрацю з владною партією.

SPS входить до владної коаліції з моменту приходу SNS до влади в 2012 році.

Дачич додав, що SPS не задоволена своїми результатами на виборах, і сказав, що «необхідно знайти нового лідера SPS».

Вучич розпустив 250-місну Національну асамблею країни 1 листопада на тлі зростаючого тиску після двох масових розстрілів у травні. Стрілянина, в результаті якої загинули 19 людей, викликала протести і заклики до Вучича й інших лідерів піти у відставку.

Попередні загальні вибори в Сербії відбулися в квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися в 2026-му.

Окрім парламенту, голосування проходило в 65 містах і містечках.

Після того, як Сербська прогресивна партія відмовилася виконати багато вимог протестів, очолюваних опозицією, основні проєвропейські опозиційні партії погодилися брати участь у виборах разом у коаліції «Сербія проти насильства».