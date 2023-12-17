У Сербії проходять вибори, їх розглядають як референдум щодо правління Вучича

У Сербії проходять позачергові парламентські й муніципальні вибори, які розглядають як референдум щодо правління президента Александра Вучича.

Вучич, якого немає в бюлетенях для голосування 17 грудня, намагався зміцнити позиції владної Сербської прогресивної партії,у той час, як спостерігачі попереджали, що виборча кампанія була затьмарена залякуванням і упередженістю ЗМІ.

У столиці країни Белграді виборці обиратимуть представників як до міських зборів зі 110 членів, що обирають мера на чотирирічний термін, так і до менших установчих рад міста.

Останнє опитування показало, що об’єднана проєвропейська опозиція, коаліція «Сербія проти насильства», веде напружену боротьбу з коаліцією президента Александра Вучича.

Виборчі дільниці зачиняться о 20:00 за місцевим часом; перші попередні результати очікуються до 22:00.

Вучич розпустив 250-місну Національну асамблею країни 1 листопада на тлі зростаючого тиску після двох масових розстрілів у травні. Стрілянина, в результаті якої загинули 19 людей, викликала протести і заклики до Вучича й інших лідерів піти у відставку.

Попередні загальні вибори в Сербії відбулися в квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися в 2026-му.

Окрім парламенту, голосування проходить у 65 містах і містечках.

Після того, як Сербська прогресивна партія відмовилася виконати багато вимог протестів, очолюваних опозицією, основні проєвропейські опозиційні партії погодилися брати участь у виборах разом у коаліції «Сербія проти насильства».

На останніх виборах у квітні 2022 року владна партія набрала найбільше голосів, а сам президент виграв новий п’ятирічний термін. Проте Організація з безпеки і співпраці в Європі заявила, що голосування було затьмарене «відсутністю» рівних умов гри.

Критики Вучича скаржилися, що президент зміцнив свою владу через контроль над ЗМІ й урядом. Деякі опитування громадської думки показали, що майже половина країни не вірить, що вибори будуть вільними чи чесними.

З моменту вступу на посаду в травні 2017 року Вучич підтримував тісні зв’язки з Росією навіть після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, водночас намагаючись збалансувати відносини із Заходом, сподіваючись зрештою приєднатися до Європейського союзу.

Сербія заявила, що поважає територіальну цілісність України, але вона також протистояла тиску ЄС із закликом приєднатися до санкцій Заходу, щоб покарати Москву за війну в Україні.