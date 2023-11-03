Проросійський голова служби безпеки Сербії йде з посади, заявивши про «шантаж і тиск» Заходу

Проросійський директор служби держбезпеки Сербії Александар Вулин 3 листопада оголосив про свою «безповоротну» відставку з керівництва Агентства безпеки і розвідки (BIA), заявивши, що він не хоче, щоб санкції Заходу, спрямовані проти нього особисто, негативно вплинули на країну.

Колишній міністр внутрішніх справ і давній соратник президента Александра Вучича, Вулин перебуває під санкціями США з липня за звинуваченням у корупції, причетності до торгівлі наркотиками і зв’язках із Росією.

«США і ЄС женуться за моєю головою як передумовою для того, щоб не запроваджувати санкції проти Сербії, – сказав Вулин, оголосивши про свою відставку з BIA. – Я не є причиною шантажу і тиску на Сербію та сербський світ, але я не дозволю собі бути причиною шантажу і тиску на Сербію та сербський світ. Тому я подаю в безповоротну відставку з посади директор BIA».

Термін «сербський світ» є відлунням російського еквівалента терміну, який історично використовувався для виправдання інтервенції в сусідні країни.

Вулин подав у відставку через декілька днів після того, як Вучич розпустив парламент Сербії та офіційно призначив національні вибори на 17 грудня разом із місцевими виборами.

Вулин є найвищим сербським чиновником, який потрапив до списку санкцій США з моменту приходу до влади Сербської прогресивної партії (SNS) у 2012 році.

Він є колишнім членом SNS, який заснував праву проросійську партію «Рух соціалістів» у 2008 році, але залишив її керівництво, коли став головою служби безпеки.