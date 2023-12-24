У Сербії сьому ніч тривають протести проти результатів виборів

Кілька тисяч людей сьому ніч поспіль зібралися перед офісом Республіканської виборчої комісії в столиці Сербії Белграді, протестуючи проти результатів парламентських виборів, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Протест 24 грудня був скликаний проєвропейською коаліцією «Сербія проти насильства», яка заперечує результати виборів після заяв про перемогу правлячої партії SNS президента Александра Вучича.

«Весь світ бачив крадіжку, яка не була зафіксована. У Белграді ми перемогли. Белград – вільне місто», – заявив на мітингу опозиційний політик Срджан Мілівоєвич з Демократичної партії.

Опозиція, як і західні спостерігачі, заявляють про фальсифікації на парламентських і місцевих виборах у країні 17 грудня.

«Ці вибори скасовуються», – заявила на акції протесту Марініка Тепіч, очільниця списку «Сербія проти насильства», яка голодує з 18 грудня, голодує. Протягом тижня до неї до голодування приєдналися ще кілька опозиційних політиків з вимогою повторно провести вибори.

Спостерігачі від Європейського Союзу раніше засудили ймовірні порушення на виборах у Сербії, що пройшли цими вихідними, і закликали до розслідування.

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У Сербії 17 грудня проходили позачергові парламентські й муніципальні вибори, які розглядають як референдум щодо правління Вучича.

18 грудня місія заявила, що день виборів був затьмарений «окремими випадками насильства, процедурними порушеннями та частими звинуваченнями в організації та автобусному транспортуванні виборців для підтримки правлячої партії на місцевих виборах».

Правляча партія, однак, відкинула критику, заявивши, що вибори були вільними та чесними.

Александар Вучич перебуває при владі з 2012 року. Він відкидає критику опонентів про те, що його уряд обмежив демократичні свободи та не зміг боротися з нестримною корупцією та організованою злочинністю.