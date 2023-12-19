Моніторинг ЄС припускає порушення на виборах у Сербії і закликає до розслідування

Спостерігачі від Європейського Союзу засудили ймовірні порушення на виборах у Сербії, що пройшли цими вихідними, і закликали до розслідування – про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Зокрема, членкиня спостережної місії Європейського парламенту на дострокових парламентських і місцевих виборах у Сербії Віола фон Крамон заявила, що спостерігачі були свідками організованого привезення виборців із Республіки Сербської, що в Боснії і Герцеговині та залякування виборців.

«Ми точно чекали вищих демократичних стандартів від країни-кандидата на вступ до Євросоюзу, яка веде переговори про членство в ЄС», – зазначила фон Крамон у дописі в твітері.

Вона закликала до «міжнародного контролю та повного розслідування» звинувачень у порушеннях під час голосування в Сербії як з боку міжнародних спостерігачів, так і сербської опозиції.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель і єврокомісар Олівер Варгелі закликали Сербію суттєво покращити свій виборчий процес.

«Ми з занепокоєнням робимо висновок, що виборчий процес потребує значного вдосконалення та подальших реформ, оскільки належне функціонування демократичних інститутів Сербії є основою процесу вступу Сербії до ЄС», – йдеться у спільній заяві посадовців у вівторок.

Попередні результати показали, що Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича перемогла в обох турах. Але опозиційний альянс «Сербія проти насильства» стверджує, що в них вкрали перемогу в столиці Белграді.

Альянс стверджує, що близько 40 тисяч людей були доставлені автобусами з сусідньої Боснії і Герцеговини, щоб проголосувати в Белграді та змінити результат на користь правлячої партії.

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Лідери опозиції заявили, що не визнають результатів у Белграді, і вимагають скасувати голосування та провести його повторно.

Також про порушення повідомила Міжнародна місія зі спостереження за виборами, до складу якої увійшли представники Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

У Сербії 17 грудня проходили позачергові парламентські й муніципальні вибори, які розглядають як референдум щодо правління Вучича.

18 грудня місія заявила, що день виборів був затьмарений «окремими випадками насильства, процедурними порушеннями та частими звинуваченнями в організації та автобусному транспортуванні виборців для підтримки правлячої партії на місцевих виборах».

Правляча партія, однак, відкинула критику, заявивши, що вибори були вільними та чесними.

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18 грудня кілька тисяч людей вийшли на мітинг перед штабквартирою державної виборчої комісії в Белграді на знак протесту проти ймовірних фальсифікацій.

Під час демонстрації виникли сутички – переважно молоді протестувальники штовхалися об металеві огорожі та штовхали члена комісії. Двох людей затримали за насильницьку поведінку, повідомила поліція 19 грудня. На вівторок були також заплановані нові акції протесту.

Марініка Тепіч і Мірослав Алексич, двоє лідерів альянсу «Сербія проти насильства», оголосили голодування на знак протесту проти фальсифікації виборів.

Александар Вучич перебуває при владі з 2012 року. Він відкидає критику опонентів про те, що його уряд обмежив демократичні свободи та не зміг боротися з нестримною корупцією та організованою злочинністю.