У Косові сталися сутички на акції проти візиту голови суду в Гаазі щодо воєнних злочинів

Кількох членів опозиційної партії в Косово заарештували 29 листопада під час протесту в Приштині проти спеціального суду з воєнних злочинів у Гаазі, який переслідує колишніх косовських лідерів за злочини, скоєні під час війни проти Сербії 1998-99 років.

Шістьох членів Соціал-демократичної партії (PSD), яка не представлена в парламенті, заарештували та затримали на 48 годин прокуратурою, повідомила PSD, додавши, що голова партії Дардан Моллікай був серед заарештованих.

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Акція протесту відбулася під час візиту президентки Косовської спеціалізованої палати (KSC) Катерини Трендафілової та загострилася, коли протестувальники кинули димові шашки всередині та поза межами готелю, де вона проводила зустріч з представниками громадянського суспільства. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і перцевий балончик, щоб розігнати протестувальників.

Присутність Трендафілової «є спробою дисциплінувати та покращити імідж несправедливого спеціального суду», йдеться у повідомленні PSD у фейсбуці.

PSD назвала затримання її членів несправедливим і спробою змусити замовкнути опозицію.

Косовська поліція не коментує арешти чи акцію протесту.

Протестувальники вважають, що KSC несправедливо звинуватила колишніх членів Армії визволення Косова (АВК), які вели війну за незалежність від Сербії і зараз перебувають під судом у Гаазі.

Виступаючи перед ескалацією протесту, Моллікай сказав, що демонстранти зібралися перед готелем, щоб виступити проти візиту Трендафілової.

Він стверджував, що мандат суду полягає у переслідуванні лише АОК, і щоразу, коли Косово зближається із Сербією, «відбувається переслідування АВК».

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KSC – це косовський суд, розташований у Нідерландах і укомплектований міжнародними суддями. Він був створений у 2015 році для розгляду справ згідно з косовським законодавством проти колишніх партизанів АВК.

Колишньому президенту Косова Хашіму Тачі, колишньому спікеру парламенту Кадрі Веселі, колишньому депутату Реджепу Селімі та іншим висунули звинувачення. Усі вони були вищими керівниками ОАК.

Тачі пішов у відставку з поста президента Косова в листопаді 2020 року після того, як дізнався, що КСК підтвердив обвинувачення проти нього. Звинувачення проти нього та інших включають вбивства, тортури та переслідування.