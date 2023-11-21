Столтенберґ у Сербії: НАТО й Белград обговорюють відновлення спільних військових навчань

НАТО і Сербія розглядають можливе відновлення спільних військових навчань, заявив глава альянсу Єнс Столтенберг після переговорів у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

«Це (спільні з НАТО навчання – ред.) не підриває нейтралітет Сербії, яка дала зрозуміти, що залишається військово нейтральною, поза військовими блоками», – сказав він.

Голова НАТО додав, що Белград залишається важливим регіональним гравцем і довгостроковим партнером Альянсу, навівши як приклад участь Сербії в його програмі «Партнерство заради миру».

Вучич назвав співпрацю Сербії з НАТО та миротворчою місією Альянсу KFOR у Косово хорошою та доцільною, додавши, що проситиме свій уряд розглянути можливість відновлення участі Белграда у спільних навчаннях «з НАТО та іншими партнерами».

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Напруженість між Косово та Сербією зросла після нападу озброєної групи на косовську поліцію в селі Банська на півночі Косово 24 вересня, коли один офіцер косовської поліції та троє нападників були вбиті.

Відповідальність за перестрілку взяв на себе Мілан Радойчич, колишній віце-президент «Сербського списку» – найбільшої етнічної сербської партії в Косово, яка підтримується Белградом. Радойчича ненадовго затримали в Сербії, а потім відпустили до судового розгляду.

21 листопада Столтенберг заявив, що винних у нападі необхідно притягнути до відповідальності, і привітав готовність Сербії співпрацювати.

Вучич заявив, що Белград вітає посилення присутності KFOR у Косово.

«Не було потреби в тому, щоб KFOR забезпечував чийсь мир і безпеку, за винятком (етнічних – ред.) сербів (у Косово – ред.), лише на сербів нападали з 2001 року, особливо з тих пір, як Альбін Курті перебуває при владі», – стверджує він.

Сербія, яка офіційно декларує нейтралітет, але має тісні традиційні зв’язки з Москвою, припинила участь у багатонаціональних військових навчаннях після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.