НАТО розглядає постійне збільшення військової присутності в Косові – Столтенберґ

Північноатлантичний альянс розглядає можливість зробити постійним збільшення військового контингенту в Косові після сутичок на півночі регіону у вересні, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Про це він сказав на спільній пресконференції з президенткою Косова Вйосою Османі в Приштині 20 листопада, передає балканська служба Радіо Свобода.

НАТО ухвалило рішення збільшити чисельність свого контингенту в Косові KFOR за кілька днів після стрілянини в селі Банська. За словами Столтенберґа, це рішення показало, наскільки серйозно Альянс поставився до спалаху насильства, який призвів до загибелі чотирьох людей.

«Зараз ми міркуємо, чи варто нам мати більш постійне збільшення, щоб гарантувати, що ситуація не вийде з-під контролю і не створить нового жорстокого конфлікту в Косові або за його межами», – сказав Столтенберґ.

Він також заявив, що відповідальні за атаки 24 вересня мають понести відповідальність, і пообіцяв озвучити це ж повідомлення під час зустрічей, які мають відбутися 21 листопада в столиці Сербії Белграді.

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«Такі насильницькі напади є неприйнятними. Винні мають постати перед правосуддям», – сказав він.

НАТО збільшила обсяг KFOR, чисельність якого зазвичай становить 4 500 осіб, на кілька сотень військовослужбовців, надіславши додаткові сили з Великої Британії та Румунії.

Столтенберг прибув до Приштини із боснійського Сараєво, де він застеріг від «сепаратистської та розкольницької риторики», яка охопила Боснію, та ознак «зловмисного іноземного втручання», зокрема, з боку Росії.

Очільник НАТО сказав, що союзники «рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність» Боснії на тлі дедалі більшого занепокоєння, що Москва намагається внести нестабільність у регіон, намагаючись відвернути увагу від свого повномасштабного вторгнення в Україну.

За його словами, втручання Росії «загрожує підірвати стабільність і послабити реформи».

Стабільність Боснії і Герцеговини була ще більше підважена в останні місяці президентом Республіки Сербської, яка входить до її складу, Мілорадом Додіком. Він посилив свою націоналістичну та сепаратистську політику, прагнучи тісніших зв’язків із Сербією та Росією.

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«Усі політичні лідери повинні працювати над збереженням єдності, розбудовою національних інституцій і досягненням примирення. Це має вирішальне значення для стабільності та безпеки країни», – сказав Столтенберг.

Він вказав на тривалу прихильність НАТО до Боснії та Герцеговини і висловив думку, що безпека цієї держави має значення для регіону Західних Балкан і всієї Європи.

«Ми повинні досягти політичного консенсусу та шляхом діалогу дійти до позицій, які мають велике значення для Боснії, коли йдеться про її співпрацю з НАТО», – заявила голова Ради міністрів Боснії Боряна Крісто після зустрічі з головою Альянсу.

Після запланованих зупинок у Сербії та Північній Македонії 21 листопада Столтенберг візьме участь у зустрічі з лідерами країн-членів НАТО Албанії, Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії та Словенії 22 листопада.