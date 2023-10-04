Суд у Сербії звільнив з-під варти політика, підозрюваного через смертельну сутичку в Косові

Суд у сербському Белграді 4 жовтня наказав звільнити з-під арешту Мілана Радойчича – колишнього високопосадовця головної політичної партії етнічних сербів у Косові, якого затримали в Сербії напередодні за участь у смертельній сутичці з косовською поліцією наприкінці минулого місяця. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Радойчича затримали на 48 годин після того, як він зізнався в організації та участі в подіях, які спровокували перестрілку в православному монастирі в Косово, внаслідок якої загинули чотири людини.

Прокуратура, яка звинуватила Радойчича у злочинах проти громадської безпеки у зв’язку з незаконним виробництвом і торгівлею зброєю, просила суд залишити його під вартою, вважаючи, що він може втекти.

Втім, 4 жовтня суд відхилив цю пропозицію, але заборонив Радойчичу залишати країну, конфіскувавши його паспорт. Прокуратура може оскаржити рішення суду протягом трьох днів.

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Раніше Радойчич визнав, що «особисто здійснив усі матеріально-технічні приготування» до подій на півночі Косова, описавши свої дії як спосіб «заохотити сербів» з регіону чинити опір тому, що він назвав «терором режиму Курті» (прем’єр-міністра Косова – ред.).

Радойчич стверджує, що уряд Сербії не знав про його плани. Але Косово відкинуло це твердження, заявивши, що Сербія причетна до цих сутичок. Белград це заперечує.

Косовський міністр внутрішніх справ Джелал Свекла сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, що Радойчич діяв не сам і його «постійно підтримували» президент Сербії Александар Вучич і сербський уряд. Свекла вважає саме Вучича і його «екстремістські ідеї щодо всього регіону» справжніми винуватцями нападу на монастир.

Радойчич є будівельним магнатом, а також донедавна високопосадовцем головної політичної партії етнічних сербів у Косово, Сербського списку, яка фінансується переважно Белградом.

Прокуратура Косова повідомила 25 вересня, що виявила тіло четвертого учасника нападу приблизно в 1,5 кілометрах від монастиря, де днем раніше перебували близько 30 нападників, одягнених у спеціальну або військову форму, які могли мати зв’язок з православним монастирським комплексом у селі Банська.

Влада Косова напередодні заявила, що поліція відновила контроль над територією навколо сербського православного монастиря Баньська на заселеній переважно сербами півночі країни після напруженого протистояння в ході нападу уночі озброєної групи осіб, що призвело до загибелі поліцейського.