США засудило сутичку на півночі Косова, внаслідок якої загинув поліцейський

Вашингтон засудив сутичку біля сербського православного монастирського комплексу в північній частині Косова, населеній переважно сербами, у день жалоби за поліцейським, який загинув у ній на вихідних.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав притягнути до відповідальності «винуватців злочину», водночас закликав Косово та Сербію до стриманості.

«Ми закликаємо уряди Косова та Сербії утримуватися від будь-яких дій чи риторики, які могли б ще більше розпалити напруженість, і негайно почати працювати в координації з міжнародними партнерами для деескалації ситуації, забезпечення безпеки та верховенства права та повернення до діалогу за сприяння ЄС», – додав він.

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Прокуратура Косова повідомила 25 вересня, що виявила тіло четвертого учасника нападу приблизно в 1,5 кілометрах від монастиря, де днем раніше перебували близько 30 нападників, одягнених у спеціальну або військову форму, які могли мати зв’язок з православним монастирським комплексом у селі Банська.

Прокурор Наїм Абазі сказав, що поліція все ще намагається встановити особу вбитого, оскільки він не мав при собі жодних документів.

Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свекла повідомив журналістам 25 вересня, що принаймні шестеро підозрюваних у нападі зараз перебувають у Сербії та проходять лікування в тамтешній лікарні.

«Шість поранених терористів перебувають на лікуванні в лікарні Нового Пазару, і ми просимо Сербію негайно передати їх владі Косова, щоб вони постали перед правосуддям», – сказав Свекла.

Він не уточнив, звідки в нього даних. Сербія наразі не відреагувала на зауваження.

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Під час протистояння косовська поліція повідомила, що трьох нападників було вбито і шістьох людей заарештовано, у тому числі двох учасників нападу й ще чотирьох людей, у яких виявили обладнання для радіозв’язку та «значну кількість» зброї й боєприпасів.

Влада Косова напередодні заявила, що поліція відновила контроль над територією навколо сербського православного монастиря Баньська на заселеній переважно сербами півночі країни після напруженого протистояння в ході нападу уночі озброєної групи осіб, що призвело до загибелі поліцейського.

Президент Сербії Александар Вучич пізно ввечері 24 вересня заявив, що шкодує про вбивство поліцейського, але додав, що етнічні серби у Косові «не хочуть більше терпіти терор Курті». Він заперечив, що Белград причетний до нічного інциденту і знову заявив, що Сербія «ніколи» не визнає незалежність Косова.