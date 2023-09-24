Косово: поліція відновила контроль над територією, де через збройний напад загинув поліцейський

Влада Косова заявила, що поліція відновила контроль над територією навколо сербського православного монастиря Баньська на заселеній переважно сербами півночі країни після напруженого протистояння в ході нападу уночі озброєної групи осіб, що призвело до загибелі поліцейського.

«Ми взяли цю територію під контроль. Це було досягнуто після кількох послідовних боїв», – заявив журналістам 24 вересня міністр внутрішніх справ Джелал Свекла.

Також влада уточнила, що трьох нападників було вбито і шістьох осіб заарештовано. Серед затриманих –двоє нападників і четверо осіб, у яких виявили обладнання для радіозв’язку та «значну кількість зброї, боєприпасів та інших засобів».

Поки незрозуміло, що сталося з іншими ймовірними нападниками, і чи могли вони втекти, та куди саме.

Балканська служба Радіо Свобода повідомила, що шістьом співробітникам косовської поліції знадобилася медична допомога.

У неділю, 24 вересня, прем’єр-міністр Косова Альбін Курті заявив про спецоперацію поліції проти озброєних осіб, підозрюваних у нічному нападі в районі сербського православного монастиря Баньська, в результаті якого загинув косівський поліцейський.

Курті сказав, що «озброєна до зубів» група із щонайменше 30 осіб у неідентифікованій уніформі могла діяти «за політичної, фінансової та матеріально-технічної підтримки офіційного Белграда».

Президент Сербії Александар Вучич пізно ввечері 24 вересня заявив, що шкодує про вбивство поліцейського, але додав, що етнічні серби у Косові «не хочуть більше терпіти терор Курті».

«Я жодним чином не хочу виправдовувати вбивство поліцейського [етнічного] албанця, і я не можу цього виправдати. Це акт засудження, і це те, чого нікому не треба», – сказав президент Сербії.

Він заперечив, що Белград причетний до нічного інциденту.

Вучич знову заявив, що Сербія «ніколи» не визнає незалежність Косова.

ЄС та представництво США в Приштині засудили насильство на півночі Косова і закликали притягнути винних до відповідальності.