До Сербії запросили піаніста з Росії, який закликав «вимкнути електрику» в Києві

На Белградський музичний фестиваль (BEMUS) запросили російського піаніста Бориса Березовського, який на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, в березні 2022 року, в ефірі «Першого каналу» пропонував «оточити їх і вимкнути електрику» в Києві. Про це 20 вересня повідомляє балканська редакція Радіо Свобода.

Згодом, 15 березня 2022 року французька газета Figaro опублікувала заяву Березовського, в якій він вказав, що його «наївний намір» полягав у пошуку «можливих рішень для якнайшвидшого припинення поточної драми».

«Коли я запитав про можливість відключення електроенергії, моїм наміром було уникнути бомбардування Києва та ще більш драматичної гуманітарної катастрофи. Але мене перервали, перш ніж я встиг закінчити», – казав тоді він.

Після заяв Березовського про розрив із музикантом заявила продюсерська компанія Sarfati, яка майже 20 років представляла його інтереси, а заплановані на Заході концерти піаніста не відбулися.

Попри це, в Сербії політичну позицію Березовського не вважають причиною для розірвання контактів. Художній керівник BEMUS Боян Суджич заявив, що музика не має бути «змішана або забруднена політикою чи діями та заявами тих, кому дано нести цю музику у світ».

Сербія є однією з небагатьох європейських країн, яка не запровадила санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, хоча декларативно підтримала територіальну цілісність України та засудила російську агресію.