МВС Сербії заявило про затримання політика через атаку біля монастиря в Косово

Міністерство внутрішніх справ Сербії 3 жовтня повідомило, що поліція затримала експосадовця головної політичної партії етнічних сербів у Косово. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Донедавна заступник голови лідера косовської партії «Сербський список» Мілан Радойчич зізнався в організації та участі в подіях, які спровокували сутички з косовською поліцією біля православного монастиря в Косово наприкінці вересня.

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Президент Сербії Александар Вучич, який заперечував заяви про причетність Белграда до зіткнень, заявив 27 вересня, що сербська влада допитає Радойчича щодо цього. Косово звинувачує етнічного сербського політика в організації та участі в нападі на монастир, у результаті якого загинули четверо людей.

За заявою адвоката Радойчича 29 вересня, він взяв на себе відповідальність за організацію та напад у селі Банська на півночі Косова. У листі, який зачитав адвокат, політик стверджує, що приїхав до Банської, аби «чинити опір» косовській владі та «захищати» сербський народ.

Того ж дня Радойчич подав у відставку з посади віцепрезидента «Сербського списку» – найбільшої партії косовських сербів, яку підтримує Белград.

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Прокуратура Косова повідомила 25 вересня, що виявила тіло четвертого учасника нападу приблизно в 1,5 кілометрах від монастиря, де днем раніше перебували близько 30 нападників, одягнених у спеціальну або військову форму, які могли мати зв’язок з православним монастирським комплексом у селі Банська.

Влада Косова напередодні заявила, що поліція відновила контроль над територією навколо сербського православного монастиря Баньська на заселеній переважно сербами півночі країни після напруженого протистояння в ході нападу уночі озброєної групи осіб, що призвело до загибелі поліцейського.