Боснія і Герцеговина: Додік назвав «цирком» справу проти себе і відмовився визнати провину

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік відмовився визнати провину за звинуваченнями, пов’язаними з його спробами ігнорувати рішення міжнародного представника – про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода 16 жовтня.

У понеділок Додік з’явився в суді Боснії і Герцеговини на попередньому слуханні, яке він назвав незаконним. Політик заявив, що нібито не розуміє звинувачень проти нього, оскільки вони написані латинським шрифтом, а не сербською кирилицею. Він також відмовився стояти перед суддею, заявивши, що в нього болить спина.

Вийшовши з суду, Додік сказав журналістам, що суд був «політичним» і що закон, який він підписав, пройшов всі конституційні процедури Республіки Сербської. Він також стверджував, що звинувачення є результатом «злочинної ініціативи Шмідта та американського посла в Боснії та Герцеговині».

«Це політичний процес, це цирк», – заявив він після короткого слухання.

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Додіка разом із керівником офіційного юридичного вісника Республіки Сербської Мілошем Лукічем звинувачують у кримінальних злочинах у зв’язку зі спробами ігнорувати рішення Конституційного суду Боснії та міжнародного Верховного представника Крістіана Шмідта.

Офіс Верховного представника є наглядовим органом міжнародного співтовариства щодо цивільних, адміністративних та інших аспектів урядування згідно з Дейтонською угодою, яка завершила три роки інтенсивних боїв у 1995 році. Як міжнародний посланник, Шмідт має широкі повноваження, зокрема звільняти посадовців і запроваджувати закони.

Судова справа стосується закону, схваленого законодавцями Республіки Сербської в червні та підписаного Додіком 7 липня, перш ніж його опублікували в газеті, якою керує Лукіч. Згідно з ним, рішення Офісу Верховного представника (OHR) і Конституційного суду Боснії і Герцеговини не повинні застосовуватися на території Республіки Сербської.

В обвинувальному акті йдеться, що Додік підписав закон, «хоча й усвідомлював, що рішення Верховного представника в Боснії та Герцеговині є обов’язковими». Обвинувачення стверджує, що Додік зробив це «з наміром, аби вищезгадані рішення OHR у Боснії та Герцеговині не застосовувалися та не виконувалися».

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Лукіча звинувачують у «сприянні реалізації процедури оприлюднення» закону.

Додіку та Лукічу загрожує до п’яти років позбавлення волі та заборона працювати в усіх державних установах і компаніях, якщо їх визнають винними.

64-річний Мілорад Додік став центральною фігурою в повоєнній Республіці Сербській – переважно населеному сербами регіоні, який разом із боснійсько-хорватською федерацією утворив Боснію і Герцеговину після мирної угоди 1995 року після кривавої війни під час розпаду колишньої Югославії.

Додік є давнім союзником президента Росії Володимира Путіна. Офіційні особи Республіки Сербської на чолі з Додіком раніше поставили під сумнів легітимність Шмідта, оскільки Москва та Пекін виступили проти його призначення через своїх представників у Раді Безпеки ООН.

Додік перебуває під санкціями Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) за ймовірну корупцію та загрозу стабільності та територіальній цілісності країни. Уряд Великої Британії також запровадив санкції проти нього через його спроби підштовхнути до «фактичного відділення Республіки Сербської».