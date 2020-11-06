Колишній президент Косова 9 листопада вперше з’явиться в суді у справі про воєнні злочини

Колишній президент Косова Хашим Тачі, якого звинувачують у воєнних злочинах, вперше з’явиться в суді в Гаазі 9 листопада.

Суд повідомив, що під час суддя має переконатися, що забезпечені права обвинуваченого, включно з правом на законне представництво. Так само суддя має переконатися, що обвинувачений розуміє звинувачення, які висувають стосовно нього.

5 листопада президент Косова Хашим Тачі подав у відставку на тлі звинувачень у воєнних злочинах. Увечері того ж дня його та двох колишніх бійців Армії визволення Косова (UCK) взяли під варту в Гаазі.

Колишнього командувача UCK Тачі та його соратників обвинувачують у незаконних або довільних арештах та затриманнях, жорстокому поводженні, тортурах та вбивствах, насильницьких зникненнях людей та переслідуваннях, які здійснювалися у період з березня 1998 року по вересень 1999 року на території Косова та в Північній Албанії.

Спеціальна прокуратура повідомила, що 6 листопада проводить операції в Косові спільно з місцевою поліцією.

Спеціалізована прокуратура Косова та Офіс спеціального прокурора були створені відповідно до законодавства Косово за межами країни, щоб допомогти розслідувати можливі звірства під час і після війни за незалежність Косово у 1998-99 роках, і їх операції проходять за підтримки косовської поліції та місії Європейського Союзу з верховенства права у Косові.

Війна за незалежність Косова від Сербії забрала життя понад 10 тисяч людей, більшість з яких – етнічні албанці з Косова. Більше 1600 осіб залишаються зниклими безвісти. Бої закінчилися після 78-денної повітряної кампанії НАТО проти Сербії.