Президента Косова взяли під варту у Гаазі

Президента Косова Хашима Тачі взяли під варту в Гаазі, йому інкримінують військові злочини та злочини проти людяності. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура Косова.

У слідчий ізолятор також відправили ексспікерів парламенту Косова Кадрі Весєлі та Якупа Краснічі, і одного з польових командирів Визвольної армії Косова Реджепа Селимі.

Зазначається, що Тачі та його соратником обвинувачують у незаконних або довільних арештах та затриманнях, жорстокому поводженні, тортурах та вбивствах, насильницьких зникненнях людей та переслідуваннях, які здійснювалися у період з березня 1998 року по вересень 1999 року на території Косова та в Північній Албанії.

5 листопада президент Косова Хашим Тачі подав у відставку на тлі звинувачень у воєнних злочинах.

Спеціалізована прокуратура Косова та Офіс спеціального прокурора були створені відповідно до законодавства Косово за межами країни, щоб допомогти розслідувати можливі звірства під час і після війни за незалежність Косово у 1998-99 роках, і їх операції проходять за підтримки косовської поліції та Місії Європейського Союзу з верховенства права у Косові.

Війна за незалежність Косова від Сербії забрала життя понад 10 тисяч людей, більшість з яких - етнічні албанці з Косова. Більше 1600 осіб залишаються зниклими безвісти. Бої закінчилися після 78-денної повітряної кампанії НАТО проти Сербії.