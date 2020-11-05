Колишньому спікеру парламенту Косова висунуть звинувачення у воєнних злочинах

Колишнього лідера партизан та ексспікера парламенту Косова доправили в Гаагу для висунення звинувачень у військових злочинах і злочинах проти людяності після його арешту під час спецоперації в Пріштіні.

Прокуратура з військових злочинів у Гаазі у співпраці з місцевою поліцією і місією ЄС з питань правопорядку заарештувала Якупа Краснічі 4 листопада та передали Спеціалізованій прокуратурі Косова.

«Арешт був проведений Офісом спеціального прокурора на підставі підтвердженого обвинувального висновку, пов’язаного з військовими злочинами і злочинами проти людяності, а також ордера на арешт і постанови про передачу», – мовиться у повідомленні.

Поліція і слідчі провели близько 10 години в будинку Краснічі, перш ніж взяти його під варту.

Краснічі – колишній прессекретар Визвольної армії Косова та ексголова парламенту Косова після проголошення незалежності. Він також виконував обов’язки президента Косова.

Дружина затриманого, Севла Краснічі, перед арештом сказала Радіо Свобода, що місцева влада не пояснила причини проведення операції, а також що вона не знає, чому слідчі були в іхньому будинку.

Політична партія Краснічі, Соціал-демократична ініціатива, відреагувала на події, заявивши, що «сьогоднішні сцени не потрібні і травмують сім’ю», додавши, що Краснічі завжди виконував розпорядження судових органів.

Спеціалізована прокуратура Косова та Офіс спеціального прокурора були створені відповідно до законодавства Косово за межами країни, щоб допомогти розслідувати можливі звірства під час і після війни за незалежність Косово у 1998-99 роках, і їх операції проходять за підтримки косовської поліції та Місії Європейського Союзу з верховенства права у Косові.

Війна за незалежність Косова від Сербії забрала життя понад 10 тисяч людей, більшість з яких - етнічні албанці з Косова. Більше 1600 осіб залишаються зниклими безвісти. Бої закінчилися після 78-денної повітряної кампанії НАТО проти Сербії.