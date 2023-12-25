Сербія: студенти долучилися до протесту в Белграді й перекрили рух біля урядових будівель

Студентські групи приєдналися до прихильників опозиції в антиурядових демонстраціях у центрі столиці Сербії 25 грудня. Як повідомляє регіональна служба Радіо Свобода, вони заблокували вулиці біля урядових будівель на знак протесту проти ймовірних фальсифікацій під час виборів на минулих вихідних.

Це сталося після того, як поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп біля мерії.

Студентські лідери вимагали від влади надати доступ до списків виборців для перевірки права голосувати учасників виборів 17 грудня після того, як спостерігачі вітчизняних та європейських організацій висловили сумніви щодо справжності багатьох бюлетенів.

Протягом ночі десятки людей були затримані і щонайменше семеро поліцейських отримали поранення в Белграді, коли спецназ намагався перешкодити сотням прихильників опозиції увійти до будівлі міської ради.

Деякі з протестувальників вступили в бійку з поліцією біля мерії, розбиваючи вікна, ламаючи двері та намагаючись силою проникнути всередину.

Президент Сербії Александар Вучич назвав протест спробою повалити уряд. Він повідомив, що понад 35 людей було заарештовано, і анонсував нові затримання.

«Це була спроба насильницького захоплення державних установ», — сказав Вучич провладному каналу Pink TV пізно ввечері 24 грудня.

Вучич назвав демонстрантів «головорізами», які нібито намагалися дестабілізувати ситуацію в країні. Він припустив, що заворушення були організовані з-за кордону, але не надав жодних доказів на підтримку цієї заяви.

Читайте також: Речник Путіна відреагував на протести у Белграді

Опозиційні групи, очолювані проєвропейською коаліцією «Сербія проти насильства», стверджували, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) президента-популіста Александра Вучича залучила етнічних сербів з Боснії та Герцеговини та інших колишніх югославських республік для голосування в Белграді на виборах до парламенту та місцевих органів влади, тим самим забезпечивши перемогу SNS.

Західні спостерігачі, в тому числі ОБСЄ, також критикували контроль правлячої партії над медіа та тактику залякування протягом усієї кампанії до дня виборів.

Вучич і його уряд заперечують звинувачення в порушеннях правил голосування і заявляють, що вибори пройшли в демократичних умовах.