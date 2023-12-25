Президент Сербії зустрівся з послом Росії: пообіцяв «зберегти безпеку громадян»

Президент Сербії Александар Вучич, на тлі нічних протестів у Белграді, 25 грудня зустрівся із послом Росії Олександром Боцан-Харченком, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

«Я поінформував посла про нічні заворушення в Белграді і повторив, що ми зробимо все, щоб зберегти безпеку громадян і нашої Сербії», – написав Вучич.

Президент Сербії також повідомив, що «вони обмінялися думками щодо ситуації в регіоні, поточних геополітичних подій і двосторонніх відносин».

Акція протесту у Белграді почалась перед штаб-квартирою Республіканської виборчої комісії (РВК), де тисячі громадян відгукнулися на заклики опозиційної коаліції.

Водночас президент країни Александар Вучич сказав, що новообраний парламент під контролем правлячої партії SNS буде створений у січні 2024 року, а формування уряду очікується наприкінці лютого.

Він додав, не уточнюючи подробиць, що не очікує, що Ана Брнабіч залишиться прем’єр-міністеркою у наступному уряді. Водночас, за його словами, вона буде виконувати «важливі функції в майбутньому».

Прокуратура Сербії 23 грудня повідомила, що почала розслідування звинувачень у фальсифікаціях під час виборів. Перед цим вона заявила, що отримала повідомлення про можливі порушення, в тому числі підкуп голосів і фальсифікацію бюлетенів і підписів.

При цьому представники виборчої комісії 24 грудня, після перевірки списків виборців, назвали неправдивими твердження про участь у голосуванні виборців, які не мали права голосу.

У ніч виборів Белградська виборча комісія повідомила, що список SNS набрав 39,3 відсотка голосів (49 мандатів) на виборах у Белграді, а список опозиційної партії «Сербія проти насильства» набрав 34,3 відсотка (42 мандати).

За підсумками голосування до загальнонаціонального парламенту офіційні особи заявили, що, виходячи з повних, але не завірених наразі результатів, SNS отримала близько 46 відсотків голосів, а «Сербія проти насильства» – 23,5 відсотка.

Посадовці заявили, що остаточні результати як парламентських, так і місцевих виборів у Белграді все ще очікуються, і для їх визначення можуть знадобитися місяці, враховуючи, що деякі подані заперечення можуть призвести до повторення виборів на окремих дільницях.

У Сербії 17 грудня проходили позачергові парламентські й муніципальні вибори, які розглядають як референдум щодо правління Вучича. Згодом опозиція та міжнародні спостерігачі заявили про порушення. Правляча партія, однак, відкинула критику, заявивши, що вибори були вільними та чесними.