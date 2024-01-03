У Сербії оголосили повні результати виборів, перемагає партія Вучича

Повні результати парламентських і місцевих виборів у Сербії, оголошені 3 січня, свідчать про перемогу владної партії президента Александра Вучича.

Оголошення пролунало на тлі протестів із вимогою скасування результатів виборів, які опозиція назвала сфальсифікованими.

За даними виборчої комісії країни, Сербська прогресивна партія (SNS) Вучича набрала 46,75 відсотка голосів, тоді як основна опозиційна партія «Сербія проти насильства» (SPN) отримала 23,66 відсотка.

Опозиційні групи оскаржили результати, а SPN вимагала від Європейського союзу провести міжнародне незалежне розслідування після того, як представники кількох глобальних спостережних організацій повідомили про численні порушення, включаючи випадки підкупу виборців і вкидання бюлетенів.

Спостерігачі за місцевими виборами також стверджували, що виборці з усієї Сербії і сусідніх країн були зареєстровані і привезені автобусами для голосування в Белграді.

Проти міжнародного розслідування виступив президент Вучич.