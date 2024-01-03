Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Сербії оголосили повні результати виборів, перемагає партія Вучича

За даними виборчої комісії країни, Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александра Вучича набрала 46,75 відсотка голосів
За даними виборчої комісії країни, Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александра Вучича набрала 46,75 відсотка голосів

Повні результати парламентських і місцевих виборів у Сербії, оголошені 3 січня, свідчать про перемогу владної партії президента Александра Вучича.

Оголошення пролунало на тлі протестів із вимогою скасування результатів виборів, які опозиція назвала сфальсифікованими.

За даними виборчої комісії країни, Сербська прогресивна партія (SNS) Вучича набрала 46,75 відсотка голосів, тоді як основна опозиційна партія «Сербія проти насильства» (SPN) отримала 23,66 відсотка.

Опозиційні групи оскаржили результати, а SPN вимагала від Європейського союзу провести міжнародне незалежне розслідування після того, як представники кількох глобальних спостережних організацій повідомили про численні порушення, включаючи випадки підкупу виборців і вкидання бюлетенів.

Спостерігачі за місцевими виборами також стверджували, що виборці з усієї Сербії і сусідніх країн були зареєстровані і привезені автобусами для голосування в Белграді.

Проти міжнародного розслідування виступив президент Вучич.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG