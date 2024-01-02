Сербія: Вучич відкинув заклики скасувати результати виборів на тлі протестів

Президент Сербії Александар Вучич відхилив заклики до міжнародного розслідування ймовірних порушень під час нещодавніх парламентських і муніципальних виборів.

Після виборів 17 грудня, на яких про перемогу заявила владна Сербська прогресивна партія (SNS), у Белграді й інших сербських містах почалися протести опозиції з вимогою скасувати результати голосування.

Коаліція «Сербія проти насильства», яка посіла друге місце на загальних виборах, звинуватила SNS у масових фальсифікаціях голосування, що влада заперечує.

Міжнародна моніторингова місія, яка стежила за голосуванням, заявила, що SNS несправедливо отримала перевагу через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив Вучича і порушення правил голосування, такі як підкуп голосів.

Сербська влада відкинула ці звинувачення.

Виключаючи будь-яке зовнішнє розслідування, Вучич сказав 2 січня, що вибори в Сербії є «справою [сербських] державних установ».

Вучич припустив, що «Сербія проти насильства», яка очолила протести, заперечує проти результатів, зокрема щодо голосування за міську владу Белграда, оскільки не отримала результатів, яких очікувала.

«Сербія проти насильства» посіла друге місце на виборах, набравши 23,56 відсотка парламентських голосів. Соціалістична партія Сербії була третьою з 6,56 відсотка.

Очікується, що остаточні результати будуть опубліковані цього місяця.

Тисячі людей вийшли на мітинг у Белграді 30 грудня, який назвали найбільшою акцією протесту станом на зараз, демонстранти скандували «Злодії!».

Цей мітинг у столиці Сербії був організований незалежною громадянською ініціативою ProGlas.

Люди на мітингу 30 грудня схвальними вигуками зустріли появу Марініки Тепіч, опозиціонерки, яка оголосила голодування після голосування.

Тепіч і двоє інших лідерів опозиції, Єлена Мілошевич і Бранко Мілюш, припинили голодування 31 грудня після приблизно 12 днів.

Опозиція закликала провести міжнародне розслідування виборів після того, як представники кількох глобальних спостережних організацій повідомили про численні порушення, включаючи випадки підкупу виборців і вкидання бюлетенів.

Спостерігачі за місцевими виборами також стверджували, що виборці з усієї Сербії і сусідніх країн були зареєстровані і привезені автобусами для голосування в Белграді.