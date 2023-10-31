У Чорногорії схвалили новий коаліційний уряд після місяців переговорів

Парламент Чорногорії після тижнів переговорів затвердив новий коаліційний уряд на чолі з економістом Мілойком Спаїчем із руху «Європа зараз».

Новий уряд матиме 18 міністерств і п’ятьох віцепрем’єр-міністрів, які представляють «Європу зараз», проєвропейських демократів, просербську Соціалістичну народну партію і п’ять невеликих партій, які представляють албанську меншину країни.

У своєму зверненні до депутатів Спаїч сказав, що «повноправне членство» в Європейському союзі, «активне, надійне» членство в НАТО, покращення регіональних зв’язків і більш активна роль у багатосторонніх організаціях будуть чотирма головними пріоритетами його кабінету.

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Центристська коаліція «Європа зараз» перемогла на дострокових парламентських виборах у червні, але не набрала достатньо мандатів, щоб самостійно сформувати уряд.

Після засідання, що тривало цілу ніч, 46 депутатів 81-місної палати проголосували за затвердження уряду.

Голосування відбулося після того, як просербський і проросійський альянс «За кращу Чорногорію» під керівництвом Андрії Мандича погодився підтримати пропозицію Спаїча в обмін на призначення Мандича спікером парламенту.

Раніше Мандич закликав зміцнювати зв’язки з Росією, а не з Євросоюзом, критикував членство Чорногорії в НАТО та виступав проти її відокремлення від Сербії у 2006 році. Ставши спікером парламенту, Мандич заявив, що готовий надіслати «кілька нових повідомлень».

Критики стверджують, що його підвищення до спікера завадить прагненню країни вступити в ЄС.

Чорногорія приєдналася до НАТО в 2017 році і підтримала Київ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, забезпечивши собі місце в списку «недружніх» Росії держав.