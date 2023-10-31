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У Чорногорії схвалили новий коаліційний уряд після місяців переговорів

Очолить кабінет Мілойко Спаїч із руху «Європа зараз»
Очолить кабінет Мілойко Спаїч із руху «Європа зараз»

Парламент Чорногорії після тижнів переговорів затвердив новий коаліційний уряд на чолі з економістом Мілойком Спаїчем із руху «Європа зараз».

Новий уряд матиме 18 міністерств і п’ятьох віцепрем’єр-міністрів, які представляють «Європу зараз», проєвропейських демократів, просербську Соціалістичну народну партію і п’ять невеликих партій, які представляють албанську меншину країни.

У своєму зверненні до депутатів Спаїч сказав, що «повноправне членство» в Європейському союзі, «активне, надійне» членство в НАТО, покращення регіональних зв’язків і більш активна роль у багатосторонніх організаціях будуть чотирма головними пріоритетами його кабінету.

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Центристська коаліція «Європа зараз» перемогла на дострокових парламентських виборах у червні, але не набрала достатньо мандатів, щоб самостійно сформувати уряд.

Після засідання, що тривало цілу ніч, 46 депутатів 81-місної палати проголосували за затвердження уряду.

Голосування відбулося після того, як просербський і проросійський альянс «За кращу Чорногорію» під керівництвом Андрії Мандича погодився підтримати пропозицію Спаїча в обмін на призначення Мандича спікером парламенту.

Раніше Мандич закликав зміцнювати зв’язки з Росією, а не з Євросоюзом, критикував членство Чорногорії в НАТО та виступав проти її відокремлення від Сербії у 2006 році. Ставши спікером парламенту, Мандич заявив, що готовий надіслати «кілька нових повідомлень».

Критики стверджують, що його підвищення до спікера завадить прагненню країни вступити в ЄС.

Чорногорія приєдналася до НАТО в 2017 році і підтримала Київ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, забезпечивши собі місце в списку «недружніх» Росії держав.

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