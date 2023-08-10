Президент Чорногорії номінував лідера прозахідної партії на посаду прем’єр-міністра

Президент Чорногорії Яков Мілатович 10 серпня висунув кандидатуру Мілойка Спаїча, лідера прозахідної партії, яка перемогла на парламентських виборах у червні, на посаду прем’єр-міністра, якому доручено сформувати уряд.

Спаїч і Мілатович очолюють рух «Європа зараз» (PES), який отримав більшість голосів на червневих позачергових виборах. Ці вибори відбулися після того, як багаторічний правитель Чорногорії Міло Джуканович програв президентські вибори в квітні і пішов у відставку після трьох десятиліть перебування при владі.

Мілатович сказав, що запропонує Спаїча на посаду прем’єр-міністра після того, як 44 законодавці в 81-місцевому парламенті пообіцяли свою підтримку, більшість із них від PES, а також від партій, що представляють етнічні меншини.

Загалом у виборах в червні брали участь 15 партій і альянсів. У країні сподіваються, що результати голосування започаткують еру стабільності після майже трьох років політичної турбулентності, в результаті якої пішли у відставку два уряди.

Чорногорія приєдналася до НАТО в 2017 році і підтримала Київ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, забезпечивши собі місце в списку «недружніх» Росії держав.